Dip'N Pizza
COMBOS & Specials
COMBO # 1
Calzone With Fries And Soft Drink$16.99
COMBO # 2
8" Sub With 6PC Wings With Fries And Soft Drink$19.99
COMBO # 3
Small 2 Topping Pizza With Garlic Bread And Soft Drink$14.99
COMBO # 4
Large 2 Toppings Pizza With Garlic Bread And 2 Liter Soda$24.99
COMBO # 5
2 Large Pizza 2 Topping Each$29.99
COMBO # 6
Family Combo Large 2 Topping Pizza and 8PC Wings With Garlic Bread And A Giant 8" Cookie$39.99
COMBO # 7
Dip'N Pizza Style Comes With Side Of Mac&Cheese Bites And Fries With Soft Drink$19.99
(KIDS) COMBO
Your Choice Of Chicken Tender Or Mozzarella Sticks Or Mac&Cheese Bites With Side Of Fries And Juice$9.99
Appetizers & Sides
Onion Rings
Crispy Onion Rings Served With Our Special Dipping Sauce$7.99
Mac & Cheese Bites
10 Mac & Cheese Bites Breaded Crispy Outside Soft & Cheesy Inside$5.99
Mozzarella Sticks
6 PC Served With Marinara Sauce$6.99
Funnel Cake Fries
20 Tasty Funnel Cake Fries Dusted With Powdered Sugar.$6.99
Garlic Sticks
Hand Rolled BreadSticks Covered With Garlic Butter & Parm Served With Marinara Sauce$6.99
Fries
Coated Fries$4.99
Lemon-Pepper Fries
Coated Fries Seasoned With Lemon-Pepper$4.99
Cajon Fries
Coated Fries Seasoned With Cajon$4.99
Cheesy Fries
Coated Fries Covered With Cheese Sauce$9.99
Dip'N Style (4 corners)
Triple Cheese Dip'N
Cheddar Cheese . Parmesan Cheese . Mozzarella Cheese . Served With Ranch & Special Sauce$10.99
Spicy Chicken Dip'N
Spicy Chicken . Corn . Pepper . Mozzarella Cheese . Spicy Mayo . Pepper Flakes Served With Ranch & Special Sauce$11.99
Spicy Potato Chicken Dip'N
Spicy Crispy Potato & Chicken . Mozzarella Cheese . Spicy Mayo . Pepper Flakes Served With Ranch & Special Sauce$11.99
Potato Chicken Dip'N
Crispy Potato . Chicken . Mozzarella Cheese . Ranch Served With Ranch & Special Sauce$11.99
Potato Bacon Dip'N
Crispy Potato . Turkey Bacon . Mozzarella Cheese . Ranch Served With Ranch & Special Sauce$11.99
Chicken Dip'N
Chicken . Corn . Mozzarella Cheese . Mayo Served With Ranch & Special Sauce$11.99
Spicy Steak Dip'N
Spicy marinated steak . red & green peppers . spicy BBQ sauce . pepper flakes Served With Ranch & Special Sauce$11.99
Steak Dip'N
Steak . Pepper . Mushroom . Mozzarella Cheese . BBQ Sauce Served With Ranch & Special Sauce$11.99
Chicken Bacon BBQ Dip'N
BBQ marinated chicken . Turkey Bacon . Mozzarella cheese . BBQ sauce Served With Ranch & Special Sauce$11.99
Chipotle Chicken Dip'N
Chipotle Chicken . Pepper . Corn . Mozzarella Cheese . Mayo Served With Ranch & Special Sauce$11.99
Chicken Alfredo Dip'N
Chicken . Alfredo Sauce . Corn . Feta cheese . Mozzarella Cheese Served With Ranch & Special Sauce$11.99
Chicken Fajita Dip'N
Chicken Fajita . Pepper . Corn . Mozzarella Cheese . Mayo Served With Ranch & Special Sauce$11.99
Vegetarian Dip’N
Onion . Pepper . Olive . Mushroom . Mozzarella Cheese . Ranch Served With Ranch & Special Sauce$11.99
Loaded Fries
Subs
Chicken Sub
Lettuce . Pickles . Tomato . Mayo$8.99
Steak Sub
Lettuce . Pickles . Tomato . Caramelized onion . Mayo$8.99
Chipotle Chicken Sub
Lettuce . pickles . Tomato . Chipotle sauce . Mayo$8.99
Philly Steak Sub
Lettuce . pickles . Pepper . Mushroom . onion . Cheese . Mayo$10.49
Chicken Bacon Ranch Sub
Lettuce . pickles . Tomato . Ranch . Mayo Turkey Bacon$8.99
Chicken Fajita Sub
Lettuce . pickles . Tomato . Pepper . Corn . Mayo$8.99
Crispy Chicken Sub
Lettuce . pickles . Corn . Ranch . Mayo$8.99
Turkey Sub
Lettuce . pickles . Tomato . Cheese . Mayo$8.99
Cheese Bread & BreadSticks
Cheese Bread
Mozzarella cheese Bread Served With Marinara Sauce$10.99
Peperoni Bread
Pepperoni . Mozzarella cheese Served With Marinara Sauce$11.99
Chicken Bread
Grilled chicken . Mozzarella cheese Served With Marinara Sauce$11.99
Steak Bread
Beef steak . Mozzarella cheese Served With Marinara Sauce$11.99
Stuffed Cheese Bread
Mozzarella cheese . Garlic Butter Parm On top Served With Marinara Sauce$10.99
Garlic Breadsticks
Hand Rolled BreadSticks Covered With Garlic Butter & Parm Served With Marinara Sauce$6.99
Sesame Bread
Made With Sesame Seeds And Honey On Top$6.99
Pasta & Salads
Chicken Alfredo Pasta
Grilled chicken . Alfredo sauce . Mozzarella cheese .$10.99
Chicken Fajita Pasta
Fajita chicken pepper corn . Fajita sauce . Mozzarella cheese .$10.99
Two Cheese Pasta
Cheddar cheese sauce . Mozzarella cheese . Parmesan .$10.99
Chicken Buffalo Pasta
Grilled chicken . Buffalo sauce . Mozzarella cheese .$10.99
Alfredo Pasta
Alfredo sauce . Mozzarella cheese .$9.99
Caesar Salad Medium
Romaine lettuce . Croutons . Parmesan cheese . Caesar dressing$6.99
Caesar Salad Large
Romaine lettuce . Croutons . Parmesan cheese . Caesar dressing$9.99
Greek Salad Medium
Romaine lettuce . Tomato . Banana pepper . Black olive . Feta cheese . Greek dressing$6.99
Greek Salad Large
Romaine lettuce . Tomato . Banana pepper . Black olive . Feta cheese . Greek dressing$9.99
Chicken Salad
Romaine Lettuce . Tomato . Black olive . Banana pepper . Corn$9.99
Calzone & Bierock
Special Chicken Calzone
Stuffed With Mozzarella Cheese . Lettuce . Tomato . Grilled Chicken On Top And Our Special Sauce$15.99
Chipotle Chicken Calzone
Stuffed With Mozzarella Cheese . Lettuce . Tomato . Grilled Chicken On Top And Chipotle Sauce$15.99
BBQ Chicken Calzone
Stuffed With Mozzarella Cheese . Lettuce . Tomato . Grilled Chicken On Top And BBQ Sauce$15.99
Chicken Ranch Calzone
Stuffed With Mozzarella Cheese . Lettuce . Tomato . Grilled Chicken On Top And Ranch$15.99
Chicken Calzone
Grilled chicken . Pickles . Mayo . Lettuce . Mozzarella cheese$11.99
Steak Calzone
Steak . Pickles . Mayo . Lettuce . Mozzarella cheese$12.99
Chicken Fajita Calzone
Chicken fajita pepper corn . Pickles . Mayo . Lettuce . Mozzarella cheese$11.99
Peperoni Ground Beef Calzone
Pepperoni . Ground beef . Lettuce . Pickles . Mayo . Mozzarella cheese$11.99
Turkey Calzone
Turkey . Lettuce . Pickles . Corn . Mayo . Mozzarella cheese$11.99
Special Chicken Bierock
Our Special Chicken Bierock Is Stuffed With Grilled Chicken With Corn And Our Special Sauce . Cheddar Cheese . Swiss Cheese$11.99
Spicy Potato Chicken Bierock
Our Spicy Potato Chicken Bierock Is Stuffed With Grilled Chicken And Potato . Spicy Mayo . Pepper Sauce . Cheddar Cheese . Swiss Cheese$11.99
Chipotle Chicken Bierock
Our Chipotle Chicken Bierock Is Stuffed With Grilled Chicken With Chipotle Sauce . Cheddar Cheese . Swiss Cheese$11.99
Steak Bierock
Our Steak Bierock Is Stuffed With Beef Steak . Steak Sauce . Cheddar Cheese . Swiss Cheese$12.99
Chicken BBQ Bierock
Our Chicken BBQ Bierock Is Stuffed With Grilled Chicken With BBQ Sauce . Cheddar Cheese . Swiss Cheese$11.99
Chicken Buffalo Bierock
Our Buffalo Chicken Bierock Is Stuffed With Grilled Chicken With Buffalo Sauce . Cheddar Cheese . Swiss Cheese$11.99
Chicken Ranch Bierock
Our Chicken Ranch Bierock Is Stuffed With Grilled Chicken With Ranch Sauce . Cheddar Cheese . Swiss Cheese$11.99
PIZZA
(SMALL) Cheese Pizza
Mozzarella Cheese .$7.99
(SMALL) Vegetable Pizza
Green Red Pepper . Onion . Black Olive . Mushroom . Corn . Mozzarella Cheese .$10.99
(SMALL) Chicken Pizza
Grilled Chicken . Mozzarella Cheese$10.99
(SMALL) Steak Pizza
Grilled Steak . Mozzarella Cheese$11.99
(SMALL) Pepperoni Pizza
Beef Peperoni . Mozzarella Cheese$10.99
(SMALL) Italian Sausage Pizza
Beef Italian Sausage . Caramelized Onion . Mozzarella Cheese$10.99
(SMALL) All Meat Pizza
Steak . Beef Pepperoni . Ground Beef . Beef Italian Sausage . Turkey Bacon . Turkey Ham . Mozzarella Cheese$13.99
(SMALL) Chicken Bacon BBQ Pizza
Barbecue Chicken . Turkey Bacon . Barbecue Sauce . Mozzarella Cheese.$12.99
(SMALL) Chicken Bacon Ranch Pizza
Ranch Chicken . Turkey Bacon . Ranch Sauce . Mozzarella Cheese$12.99
(SMALL) Chicken Bacon Buffalo Pizza
Buffalo Chicken With Buffalo Sauce . Turkey Bacon . Mozzarella Cheese$12.99
(SMALL) Chicken Alfredo Pizza
Alfredo Chicken . Corn . Feta Cheese . Alfredo Sauce . Mozzarella Cheese$12.99
(SMALL) Steak AIfredo Pizza
Steak Alfredo . Mushroom . Pepper . Caramelized Onion . Alfredo Sauce . Feta Cheese . Mozzarella Cheese$13.99
(SMALL) Ground Beef Onion Pizza
Ground Beef . Caramelized Onion . Mozzarella Cheese .$10.99
(SMALL) Chicken Fajita Pizza
Chicken Fajita . Pepper . Corn . Mozzarella Cheese .$10.99
(SMALL) Taco Pizza
Ground Beef . Taco Sauce . Black Olives . Chips . Lettuce . Tomato . Cheddar & Mozzarella Cheese$11.99